Streiken startet midt på dagen torsdag og har ført til at ikke bare Eurostar-togene, men også togene som frakter lastebiler og biler, står stille.

Eurostar opplyser at dets tog er innstilt inntil videre.

Togtrafikken mellom Storbritannia og Frankrike, og også togene mellom London, Amsterdam og Brussel, er berørt.

Getlink, som drifter tunnelen, opplyser at franske fagforeninger har avvist en bonus på 1000 euro ved utgangen av året. I stedet tok fagforeningene til orde for streik med krav om at beløpet må tredobles, heter det i en uttalelse fra Getlink.

Getlink-arbeiderne satte i gang streiken på et tidspunkt der juletrafikken begynner å ta seg opp. På togstasjoner var det fortvilte passasjerer som forsøkte forgjeves å endre billettene.

Frankrikes samferdselsminister Clément Beaune sa torsdag at partene må finne en løsning umiddelbart.

– Blokkeringen av kanaltunnelen er uakseptabel. En umiddelbar løsning må på plass. Jeg ber alle om å være ansvarlige og sikre gode betingelser for trafikken og juleavgangene, sier Beaune.