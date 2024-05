Senteret har fått navnet Arctic Research Centre for Children and Youth at Risk og skal fremme god livskvalitet og styrke trivsel, myndiggjøring og tilhørighet for utsatte barn og unge i nord.

Det nye forskningssenteret skal etableres og ledes av Institutt for barnevern og sosialt arbeid på HSL-fakultetet, opplyser UiT i en pressemelding.

Målet er å forbedre profesjonsutdanningene, slik at de i større grad møter utsatte barn og unges behov og dermed gi barna og de unge bedre livskvalitet.

– For å hjelpe utsette barn og unge på en best mulig måte, trenger vi oppdatert kunnskap og forskning som er tett på samfunnsutfordringene barn og unge møter, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp).