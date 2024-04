Hendelsen skjedde i Våler i Solør i fjor sommer. I tiltalen heter det at mannen kastet bensin i ansiktet og på overkroppen til kvinnen og tente på, skriver Østlendingen.

Kvinnen i 40-årene klarte å slukke brannen selv, men ble påført andre- og tredjegradsforbrenning i bryst, ansikt og hender, samt psykisk skade, ifølge tiltalen.

Påtalemyndigheten har varslet retten om at det kan komme påstand om forvaring.

Mannens forsvarer, Jostein Løken, har tidligere sagt at mannen påstår at det ikke var meningen å tenne på kvinnen.

– Han sier at han har helt bensin på henne, men det var ikke meningen at hun skulle ta fyr og at hun skulle antennes, sa forsvareren til NRK.

Det er satt av fem dager til saken i Østre Innlandet tingrett.