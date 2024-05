Jordraset skjedde i nærheten av riksvei 86, skriver NRK.

Det jobbes nå med å kartlegge omfanget av raset.

Det er ikke meldt om personskader, men det er varslet om skade på vognen til en semitrailer. Det befinner seg i tillegg et hus på toppen av der hvor raset har gått, skriver Senja247.

– Kommunen er i kontakt med geolog for å vurdere området. Ikke fare for at vei blir stengt. Beboere som bor like over rasområdet velger å forlate bolig inntil en geolog har gjort sine vurderinger, skriver politiet på X, tidligere Twitter.