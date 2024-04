– Det er en mur som har flyttet seg rundt 20 centimeter. Det er beboerne på adressen som har varslet politiet, sier Eivind Klokkersund i Møre- og Romsdal politidistrikt til NRK.

Ifølge Sunnmørsposten var beboerne bekymret for et huset kunne være i fare for å bli tatt av leirskred. En geolog er tilkalt for å vurdere situasjonen, og NVE er varslet. Kommunen er også på plass på stedet sammen med nødetatene.

Det var opprinnelig bare det aktuelle huset som ble evakuert, men politiet melder klokken 23.33 at ytterligere ett hus er evakuert. Det er gjort i samråd med geolog.

Politiet melder at det blir undersøkelser av grunnforholdene enten søndag eller til uka.