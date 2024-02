Stortingspresidenten er selv fra Drammen og ber hjembyen revurdere vedtaket, melder Dagbladet.

– Å si ja til noen og nei til andre basert på hvilket land man kommer fra, er en splittende forskjellsbehandling og dårlig integreringspolitikk. Sånn skal vi ikke ha det i verken Norge eller Drammen, sier han til avisen.

Gharahkhani mener et slikt vedtak er ødeleggende for integreringen og den samlede politikken for Ukraina.

Et knapt flertall i kommunestyret i Drammen, bestående av Høyre, Fremskrittspartiet, Pensjonistpartiet og Kristelig Folkeparti, sto bak det omstridte vedtaket. Det har ført til kraftige reaksjoner hos mange, og Statsforvalteren skal kontrollere om vedtaket i det hele tatt er lovlig.