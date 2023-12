– Det er ubegripelig at norske myndigheter stiller seg i første rekke for å rasere havbunnen. Miljøforskere har kommet med sterke advarsler. Vi aner ikke konsekvensene av slik virksomhet, og det kommer ingenting av miljøkrav til virksomheten, sier Haltbrekken.

Regjeringen foreslo før sommeren å åpne deler av norsk sokkel for kommersiell havbunnsmineralvirksomhet. Planene har vært avhengig av støtte fra høyresiden, fordi samarbeidspartiet SV er stor motstander.

Etter flere uker med forhandlinger har Ap, Høyre, Sp og Frp nå blitt enige om å støtte en åpning, men med et strengere rammeverk enn det som ble foreslått av regjeringen.

– Det Arbeiderpartiet og Senterpartiet åpner for med denne enigheten med høyresiden, er et eksperiment av uante dimensjoner. Vi risikerer å ødelegge enorme naturverdier for usikker gevinst. Signalet Norge sender med å være det første landet som åpner havbunnen for mineralutvinning, bekymrer meg dypt, sier Haltbrekken.