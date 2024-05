Mannen er politianmeldt av Lier Arbeiderparti og en lokalorganisasjon i LO, ifølge VG. Avisen skriver mandag at vedkommende har erkjent forholdet og lagt alle kortene på bordet. Han samarbeider fullt ut med både organisasjonene og politiet, ifølge forsvareren.

– Denne saken bunner i svært vanskelige personlige forhold, men min klient forstår alvoret i saken og er forberedt på å ta konsekvensene av sine handlinger. Klienten er svært fortvilet over å ha misbrukt den tilliten som er blitt vist til vedkommende gjennom mange år i både LO og Arbeiderpartiet, sier mannens forsvarer, advokat Kim Ellertsen, i en pressemelding fra Elden advokatfirma til NTB.

Lierposten omtalte saken først.

Omfanget er så langt ikke kjent, men det skal dreie seg om et betydelig beløp, bekrefter Ellertsen. Hans klient har gitt uttrykk for lettelse over å ha blitt avslørt og formidlet at han nå vil bidra til å opplyse saken så godt han kan.

Underslaget skal tilsvare et beløp på omtrent to millioner kroner, får VG opplyst av partiet.

– Vårt mål er å håndtere situasjonen på en ryddig og ansvarlig måte. Vi samarbeider med politiet og vil bidra til en rettferdig etterforskning av hendelsen, uttaler leder Per Arne Bredesen i Lier Ap i en pressemelding.

Den anmeldte politikeren er for tiden sykmeldt og har frasagt seg alle tillitsverv, understreker Ellertsen.