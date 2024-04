Over 250 elever hoppet tau i skolegården på Madlavoll skole i Stavanger mandag. Kunnskapsministeren var på plass på barneskolen hun selv gikk på som barn, for å åpne den nasjonale hoppetaukonkurransen Hopp for hjertet.

Dette er 19. gang hoppetaukonkurransen arrangeres. Skoleklasser på 4.–7. trinn kan delta.

Rundt 100.000 elever fra halvparten av landets barneskoler deltar årlig, ifølge Nasjonalforeningen for folkehelse n.

Konkurransen avsluttes 8. mai. Det kåres en vinner blant skolene som har hoppet mest. Premien er 10.000 kroner til klassekassen.