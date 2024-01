– Ofrene for æresrelatert kriminalitet skal vite at vi er på deres side. Nok er nok. Høyre vil be regjeringen om full gransking, sier innvandringspolitisk talsperson Mari Holm Lønseth (H) i en pressemelding.

Høyre mener kommisjonen blant annet må utarbeide anbefalinger som kan bidra til at fremtidige tilfeller forebygges og forhindres.

– Vi må gjøre mer for å knuse det brutale kontrollregimet mange, særlig kvinner og barn med minoritetsbakgrunn, lever under i dag, sier Lønseth.

NRK publiserte denne uken en dokumentarserie om æreskriminalitet.

Der kommer det blant annet fram at ingen er dømt for tvangsekteskap de siste åtte årene. I samme periode har det kommet inn over tusen tvangsekteskaps-saker til hjelpeapparatet.

– Dette har fått pågå i halvmørket altfor lenge, og det er mange deler av samfunnet som har sviktet samtidig, sier Lønseth.

Arbeiderpartiets justispolitiske talsperson, Hadia Tajik, kommenterte Høyres forslag på NRKs nyhetssending torsdag morgen. Hun synes det er en god idé.

– Det er absolutt grunn til å gå gjennom på hvilke områder vi som det offentlige Norge har sviktet disse jentene og guttene som blir utsatt for æresrelatert vold eller annen form for kriminalitet. Det er behov for å styrke hjelpeapparatet, sier Tajik.