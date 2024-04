Det er konklusjonen etter et møte mellom dommerne og partene torsdag, der temaet om Andersens videre tilstedeværelse ble tatt opp, ifølge Fædrelandsvennen.

Forsvarer Svein Holden bekrefter overfor avisen at det er besluttet at han skal være fysisk i rettssalen i Sandnes under hele behandlingen av den gjenåpnede Baneheia-saken.

Etter det avisen kjenner til, ba Andersen ham om å få slippe å delta fysisk i retten videre i rettssaken. Før hovedforhandlingen startet for to uker siden, ga han uttrykk for at han ønsket å være minst mulig til stede i rettssalen.