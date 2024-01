– Den økonomiske situasjonen i politiet er krevende. Det er regjeringen veldig klar over. Jeg har forståelse for at det oppleves som veldig vanskelig ute i politiet, og særlig for de som står i førstelinjen, sa justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) da hun ble grillet om politiets økonomi i Stortinget onsdag.

Justisministeren innrømmet at den økonomiske situasjonen i politiet også kommer til å være tøff i 2024.

– Vi må ta dette på alvor og ta det med videre i budsjettarbeidet, sa Mehl.

Frp: – En dramatisk situasjon

Frps Per-Willy Amundsen krever umiddelbare grep.

– Det er en dramatisk situasjon. En ekstraordinær situasjon, krever ekstraordinære handlinger. Derfor vil jeg utfordre justisministeren på om hun vil gi signaler til politiet om at de kan overskride sine budsjetter, sånn at de kan fylle på penger som er helt strengt tatt nødvendig, sa han.

Svaret fra justisministeren var kontant:

– Nei! Politiet må som alle andre forholde seg til de budsjettmessige føringene som Stortinget vedtar. Vi vedtok et budsjett i desember 2023 som politiet må forholde seg til, sa Mehl.

– Kan ikke bruke uendelig med penger

Justisministeren forklarer at politiet rammes av dyrtid, høye strømpriser og prisvekst, i likhet med andre deler av samfunnet.

Samtidig viser hun til at politiet er blitt kompensert ekstra for prisvekst, og at det ble gitt 734 millioner kroner ekstra til politiet i nysalderingen av budsjettet før jul.

Hun kaller faktisk politiet for en «budsjettvinner» i 2024.

– Politiet har blitt høyt prioritert sammenlignet med andre sektorer. Politi og beredskap er så viktig i den tiden vi er i, og derfor har vi brukt ekstra penger på politi, forsvar trygghet og beredskap, sier Mehl til NTB.

– Er det da bevisst politikk at politiet skal være i en krevende økonomisk situasjon?

– Det er ikke bevisst politikk fra min side at Russland gikk til krig mot Ukraina. Den bevisste politikken handler om å få kontroll på inflasjonen og hindre at renten skyter i været. Derfor kan vi ikke bruke uendelig med penger.

Kutt i forebygging

Den stramme økonomien i politiet har allerede fått konsekvenser.

Høyres Ingunn Foss trakk i Stortinget fram flere eksempler på at politidistrikt har kuttet i det forebyggende arbeidet mot ungdomskriminalitet for å spare penger.

Dette skjer samtidig som ungdomskriminaliteten har økt kraftig flere steder.

– Det er helt avgjørende at politiet har ressurser nok til å håndtere denne kriminaliteten. Og enda viktigere at vi kan forebygge og hindre at så unge mennesker blir kriminelle, sier Foss.

– Forebygging er politiets viktigste strategi. Så selvfølgelig ser jeg med stort alvor på det, svarte Mehl.

Hun viste også til at regjeringen har tatt grep på feltet, blant annet med endringer i ungdomsstraff.