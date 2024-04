Fredsmarkering for Gaza foran Stortinget

Den norske kirke og over 80 organisasjoner arrangerer fredsmarkering for Gaza utenfor Stortinget. Amnesty International Norge, Fellesutvalget for Palestina, LO, Redd Barna og Unio er blant dem som deltar. Markeringen begynner klokken 14 etterfulgt av kveldsmesse i Oslo domkirke. Fredsmarkeringen skjer etter nesten 7 måneder med krig mellom Israel og Hamas på Gazastripen.

Femte runde i Eliteserien spilles

Det spilles sju kamper i Eliteseriens femte runde søndag. Serietoer Molde får besøk av Haugesund, mens Brann tar turen til Oslo, der KFUM endelig får sin første eliteseriekamp på KFUM Arena på Ekeberg. Lørdag slo Bodø/Glimt Rosenborg 3-1 på Lerkendal. Nordlendingene troner dermed alene på toppen av serietabellen.

Hegerberg og Lyon på finalejakt

Ada Hegerberg og Lyon jakter finaleplass i årets Champions League, men i veien står Paris Saint-Germain. Lyon reiser til den franske hovedstaden med en 3-2-ledelse fra det første oppgjøret. Kampen sparkes i gang klokken 16. Lørdag ble Barcelona klare for finalen etter å ha slått Chelsea 2-1 sammenlagt i den andre semifinalen.

Viktige kamper i Premier League-tittelkampen

Både Martin Ødegaards Arsenal og Erling Braut Haalands Manchester City skal ut i aksjon i viktige kamper søndag. Klokken 15 er det duket for derby i Nord-London når Arsenal møter Tottenham borte. Klokken 17.30 spiller Manchester City hjemme mot Nottingham Forest. Arsenal leder serien med ett poeng foran City, men med én kamp mer spilt.

Eide i Saudi-Arabia på Midtøsten-møter

Utenriksminister Espen Barth Eide deltar på utenriksministermøter i Riyadh, Saudi-Arabia. Tema for møtene er situasjonen i Midtøsten, veien fram mot en tostatsløsning for Israel og Palestina og anerkjennelse av en palestinsk stat. Møtet arrangeres i tilknytning til møtet i Verdenens økonomiske forum (WEF) i Riyadh.