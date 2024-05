Oslo tingrett tok lørdag ettermiddag stilling til pålemyndigheten krav om å varetektsfengsle Arfan Bhatti for fire uker.

I kjennelsen går det fram at retten mener det er skjellig grunn til å mistenke Bhatti for samtlige av de forholdene han er siktet for, og at han derfor må sitte i varetekt i fire uker, slik påtalemyndigheten ba om.

Zaniar Matapour var den som utførte masseskytingen i Oslo sentrum dagen før Pride-paraden i 2022. Politiet mener han utførte dette etter å ha blitt påvirket av Arfan Bhatti.

– Siktede (Bhatti, red, anm.) var ikke i Norge da handlingene ble utført. Retten mener imidlertid det er sannsynlighetsovervekt for at han har medvirket psykisk i forkant ved at han har styrket Matapours forsett, står det i kjennelsen fra Oslo tingrett.