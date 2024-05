Politiet fikk rundt klokka 3 natt til søndag melding om at maskerte og bevæpnede menn hadde tatt seg inn på et arrangement på en privatadresse i området Breidablikk i Sandefjord.

– Det er foreløpig uklart for politiet om gjerningspersonene har en relasjon til de fornærmede. Likevel er det slik politiet vurderer saken, ingen grunn til at andre som bor i nærområdet skal være engstelige for nye hendelser, sier jourhavende jurist Cecilie Reinskau Svorstøl i Sørøst politidistrikt i en oppdatering søndag ettermiddag.

Gjerningsmennene forlot stedet til fots, men et vitne har sett at de gikk inn i en bil ikke langt unna åstedet. Foreløpig er ingen pågrepet.

Ekstra ressurser

Til NTB opplyser politiet at det dreier seg om to maskerte menn som var bevæpnet med håndvåpen. Arrangementet var en fest med 15 voksne kvinner i alderen 40 til 60 år. Kvinnene ble fraranet telefoner, penger og smykker.

– Ingen skal ha blitt fysisk skadd, sa operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud i 6-tiden søndag morgen.

Kvinnene snakker verken norsk eller engelsk, og politiet oppfattet derfor ikke umiddelbart at det var snakk om et ran. Det ble etter hvert klart at ranerne var bevæpnet og at det var blitt truet med et våpen.

Boligen der hendelsen skjedde, var en tomannsbolig. Flere personer er registrert på adressen, men kun kvinnen som bor der, var til stede.

Avhør søndag

De mistenkte gjerningspersonene er fortsatt på frifot, og politiet kjenner ikke identiteten deres.

Politiet setter nå inn ekstra ressurser inn i etterforskningen. De involverte fornærmede blir avhørt søndag, og det blir gjort undersøkelser i nærområdet. Politiet skal blant annet sjekke om noe er fanget opp av overvåkingskameraer, og om biler kan ha filmet noe.

– Politiet er fortsatt i en tidlig fase av etterforskningen, og det jobbes i mange spor, og vi ønsker også tips fra publikum, sier Svorstøl.

Det kan dreie seg om observasjoner om personer, biler og annen aktivitet i området Breidablikk i Sandefjord i tidsrommet fra klokken 2 til 4 natt til søndag. Politiet ber om tips på 476 96 500.