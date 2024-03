– Detaljhandelen samlet sett er tilnærmet uendret fra januar til februar. Dagligvare trafikk volumet mest opp i februar. Samtidig opplevde man en uvanlig prisnedgang for denne næringen ifølge konsumprisindeksen, sier seniorrådgiver Marius Bergh i SSB.

Butikkhandel med sportsutstyr var blant næringene som trakk mest ned for sesongjustert volum i februar.

Nordmenn handlet imidlertid mindre mellom desember 2023 og februar 2024 enn i de foregående tre månedene, med en nedgang på 0,6 prosent.

Likevel viser det siste året en relativ flat trend for omsetningsvolumet i detaljhandelen. Fra februar i fjor til februar i år var det kun en liten nedgang på 0,3 prosent i omsetningsvolumet.

Det er interessant, mener sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank.

– Det er interessant at handelen ikke har falt med tanke på økte renter og generelt økte utgifter. Det betyr at privatøkonomien for nordmenn samlet sett holder seg bedre enn fryktet, sier han.

– Samtidig har noen trodd at folk økte pengebruken nå som rentetoppen er nådd, og det er rentekutt i horisonten. Denne effekten lar imidlertid vente på seg, tilføyer han.