Støre møtte pressen onsdag ettermiddag for å kommentere avtalen mellom Nord-Fosen siida og Roan Vind.

– Avtalen innebærer at reindriftsnæringen kan videreføres i flere generasjoner, sier Støre, som erkjenner at saken har satt sine spor.

Statsministeren gjentok at han beklager den belastningen saken har medført, og at staten må lære av saken.

– Jeg vil si til familiene, særlig de unge: Det vi har møtt, har gjort inntrykk, og jeg håper nå vi kan se framover mot en god framtid for næringen, sa Støre.

Han håper enigheten legger til rette for at tilliten kan komme tilbake og takker spesielt sametingspresidenten for god dialog. De to skal møtes «i nær framtid».

– Staten skal ta lærdom av denne saken og sørge for at krenkelser ikke skjer igjen. Det handler om bedre dialog, bedre involvering av berørte interesser i samiske områder, sier Støre.