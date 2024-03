16 av de 18 som ikke har vedtatt forelegget for Fosen-demonstrasjonene i fjor, har møtt opp i Oslo tingrett mandag morgen.

Et antall støttespillere sto utenfor Oslo tingrett med bannere med blant annet teksten «ČSV», en forkortelse som står for «Vis samisk ånd». Ikke alle, men flertallet av aktivistene er samiske.

Det er to hendelser som danner grunnlaget for foreleggene: 13 har ikke vedtatt forelegg i forbindelse med at de tok seg inn i inngangspartiet i det daværende Olje- og energidepartementet 23. februar i fjor. Fem har ikke vedtatt forelegg for å ha gått inn i Finansdepartementet.

Aktoratet, ledet av Stian Hermansen, påpeker at den noe lange saksbehandlingstiden til foreleggssak å være skyldes at saken inneholder viktige prinsipielle sider.

– Vi er på ytrings- og forsamlingsfrihetens område, sier han.

Samtidig presiserte han at saken til behandling kun dreier seg om foreleggene fra politiet, ikke høyesterettsdommen, urfolks rettigheter eller bygging av vindmøller.