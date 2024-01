I helgen kom det fram at Kjerkols masteroppgave fra 2021 har flere tekstlikheter med andre akademiske oppgaver. Selv har helseministeren sagt at hun ikke har kopiert, men søndag kveld svarte hun at en redigeringsfeil gjorde at noen formuleringer ble stående igjen.

Møtet i Paris ble holdt mandag og tirsdag. Helse- og omsorgsdepartementet har ikke oppgitt noen årsak til at turen utgikk.

Til NTB opplyser departementets pressevakt at det ikke er andre avlysninger i Kjerkols program.

Hun skal dele ut pris til årets demensvennlige kommune på vegne av Nasjonalforeningen for folkehelsen onsdag formiddag. Senere på dagen har hun et digitalt møte med Helse nord.

Torsdag deltar Kjerkol på et frokostmøte for alle statsråder på Stortinget.