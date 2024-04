Ifølge Bhattis norske forsvarer, advokat Farid Bouras, ble anken avvist av lagmannsretten uten at domstolen har vurdert det faktiske grunnlaget for den norske utleveringsbegjæringen.

– Dette har vært en lang og uforutsigbar prosess for Bhatti under vanskelige forhold i Pakistan. Han er allikevel fast bestemt på at det ikke grunnlag for å utlevere ham til Norge, og han har derfor anket saken videre inn for den pakistanske ankedomstolen, sier Bouras til NTB lørdag.

Etter månedsvis med rettsforhandlinger ble det i januar klart at norske Bhatti kan utleveres til Norge fra Pakistan, der han har sittet fengslet siden september 2022.

Det er ikke kjent hvor lang tid behandlingen i ankedomstolen vil ta, og Bhatti forblir i varetekt i Pakistan mens saken er til behandling i rettssystemet.

Bhatti er siktet for medvirkning til terrorskytingen som etterlot seg to døde i Oslo sentrum 25. juni for halvannet år siden.