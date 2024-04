Mandag opplyste politiet at tre personer, alle under 18 år, er siktet etter hendelsen. Nå er en person pågrepet.

– Politiet pågrep en av de siktede i går ettermiddag. Siktede har knyttet seg til hendelsen, og politiet jobber videre med å kartlegge hendelsesforløpet, opplyser politiadvokat Kristin Feed til NTB tirsdag.

Hun opplyser at den siktede er 17 år gammel, og vil bli fremstilt for varetekt tirsdag.

17-åringen som ble knivstukket ble alvorlig skadd i hendelsen som fant sted ved 18.30-tiden søndag. Søndag ble det kjent at saken etterforskes som grov kroppsskade.

Feed opplyste mandag at politiet har fått et tilsynelatende bilde på hva som har skjedd, men at etterforskningen fremdeles er i innledende fase. Da ble det jobbet med å kartlegge hendelsesforløpet og avhøre vitner.

Knivstikkingen skjedde ifølge Aftenposten inne i en taxi like utenfor sentralbanestasjonen. Deler av taxiholdeplassen utenfor Oslo S var derfor sperret av søndag kveld.

Siktedes forsvarer er advokat Robina Hussain.