Tre av partiets folkevalgte har sendt et representantforslag til Stortinget om forslaget. De ber regjeringen legge en plan for full utfasing av torv i plantejord innen 2030, skriver TV 2.

Torv kommer fra myrer, og uttak fører til betydelige klimagassutslipp.

– Utslippene fra torvuttak i Norge tilsvarer utslippene fra 48.000 personbiler årlig, sier MDGs Une Bastholm til kanalen.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) sier at regjeringen ikke vil ta stilling til et forbud nå, men heller komme med sine svar i en ny handlingsplan for naturen til høsten.

Butikkjeden Plantasjen selger rundt 3,5 millioner sekker plantejord årlig i Norge, hvorav 95 prosent inneholder torv.