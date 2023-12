Foreningen kaller det en gebyrbombe, skriver VG. Overhalla kommune trekkes fram som et eksempel. Der må man i snitt ut med 2400 kroner i året for vannforbruket fra neste år.

– Vi har lenge advart politikerne om den udetonerte kostnadsbomben som ligger under bakken. Den dramatiske økningen på vann og avløp som vi opplevde i 2023, kommer til å fortsette i 2024, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne.

De advarer mot at størrelsen på gebyret for mange kan bli så høyt at det truer familienes økonomi.

Økonomisjef Roger Hasselvold i Overhalla sier at han ikke synes økningen i vann- og avløpsgebyret deres er heftig. Gebyret økes med 86 prosent.

– Det ligger under landsgjennomsnittet. I tillegg merkes renten på vann og avløp, og de investeringene vi gjør nå påvirker prisen. Det er mange i landet som kommer til å få store økninger, sier han.