Norges stafettjenter klare for OL etter superløp i VM

De norske stafettlaget på 4x400 meter for kvinner er klare for OL i Paris etter at de løp inn til andreplass i sitt heat under VM i stafetter på Bahamas.

Josefine Tomine Eriksen. Amalie Iuel, Lakeri Ertzgaard og Henriette Jæger løp inn på tiden 3.26,89, som holdt til andreplass i heatet – bak favoritten USA, som ble klokket inn på 3.24,76. De to beste fra hvert av de fire heatene går til VM-finalen – og får en billett til Paris-OL med på kjøpet.

Væpnede menn ranet kvinner på fest i Sandefjord

To maskerte menn bevæpnet med skytevåpen slo i natt til mot en fest med 15 kvinner i Sandefjord. Ranerne fikk med seg telefoner, penger og smykker. Politiet opplyser at de klokken 2.50 fikk melding om ranet.

Gjerningsmennene hadde forlatt stedet til fots, og et vitne har sett at de gikk inn i en bil ikke langt unna åstedet, opplyser Sørøst politidistrikt.

16-åring skutt av politiet etter knivangrep i Australia

Politiet har skutt en 16-åring som skal ha angrepet en annen person med kniv i Perth, vest i Australia. Gutten skal ha blitt radikalisert på nett. Tenåringen kom i stor fart mot politiet og ble skutt og drept, opplyste delstatsminister Roger Cook i Western Australia i natt norsk tid.

På en pressekonferanse sammen med politiet opplyste delstatsministeren at det er indikasjoner på at gutten var blitt radikalisert via internett.

Suveren valgseier for Togos styrende parti

Presidentens parti har fått nesten alle plassene i Togos nasjonalforsamling. Det skjer etter at han fikk gjennom et forslag som åpner for at han kan sitte på ubestemt tid.

Partiet til president Faure Gnassingbé, Union for republikken (UNIR), har fått 108 av 113 plasser, ifølge de foreløpige resultatene fra valgkommisjonen i landet. Valget ble holdt 29. april, og deltakelsen var 61 prosent.

Madonna spilte for millionpublikum i Rio

Iført et svart antrekk startet Madonna konserten på den berømte stranda Copacabana i Brasil med hitlåten «Nothing Really Matters» i natt. norsk tid.

Gratiskonserten med hele 1,5 millioner tilskuere markerte avslutningen på hennes «Celebration Tour».

70.000 fordrevet av flom i Brasil

Nesten 70.000 mennesker har måttet forlate hjemmene sine på grunn av flom i den sørlige delen av Brasil. 57 personer er bekreftet omkommet. I tillegg er 74 personer skadd og 67 fortsatt savnet, opplyser landets sivilforsvar.

Særlig er millionbyen Porto Alegre hardt rammet. Elva Guaiba, som renner gjennom byen, har et flomnivå på 5,04 meter, godt over 4,76 meter, som ble registrert under den katastrofale flommen i 1941.

Eurovision-artistene fikk vist seg fram

Ved inngangen til selve Eurovision-uka i Malmö sto både Gåte og Marcus & Martinus på scenen under den tradisjonsrike Nordic Night sent i går kveld. Det er vanlig at delegasjonene til de nordiske landene – samt Estland – holder en slik fest helgen før musikkonkurransen begynner for alvor.

Norge har i år to artister med i Eurovision Song Contest. I tillegg til Gåte, som representerer Norge, deltar Marcus & Martinus for Sverige.

Politiet skryter av russen i Kongeparken

Politiet gir rusen ros for god oppførsel under helgens landstreff i Kongeparken utenfor Stavanger. Kun mindre hendelser, som ordensforstyrrelser og beruselse – har politiet måtte håndtere når 15.000 russ har samlet seg.

– Russen har oppført seg veldig bra. Det har vært god oppførsel med tanke på at det er så mange til stede. Det har ikke vært noen store problemer, opplyser Sørvest politidistrikt til NTB.

Skudd avfyrt i leilighet i Tvedestrand – mann pågrepet

En mann i Tvedestrand er pågrepet etter at det i natt ble avfyrt skudd fra en privatbolig. I mannens leilighet ble det funnet flere våpen. Mannen er siktet for uforsiktig omgang med skytevåpen.

I mannens leilighet ble det også tatt beslag i flere våpen, men politiet ønsker ikke gå nærmere inn på hva slags våpen det er snakk om, eller antall. Selve pågripelsen forløp uten dramatikk.