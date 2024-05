– Vi antar at det ikke vil komme noe særlig bidrag i saken fra ham, sier statsadvokat Sturla Henriksbø til NTB.

Den terrorsiktede 46-åringen ble fredag fraktet tilbake til Norge etter å ha sittet varetektsfengslet i Pakistan. Norske myndigheter mener han hadde en sentral rolle i planleggingen og tilskyndelsen av masseskytingen i Oslo sentrum natt til 25. juni 2022.

Men Arfan Bhatti nekter straffskyld og viser blant annet til at han ikke engang var i landet da Zaniar Matapour (44) fyrte løs mot festglade mennesker på utestedene London Pub og Per på Hjørnet.

Tilbød seg å reise til Norge

Søndag gikk Bhattis forsvarer, advokat John Christian Elden, ut i NRK og sa at klienten kort etter angrepet hadde tilbudt seg å reise frivillig tilbake til Norge. Men politiet hadde på det tidspunktet ikke noen siktelse mot Bhatti og svarte at det ikke var nødvendig. Først helt i slutten av august 2022 ble han siktet for medvirkning til grov terror av norsk politi og etterlyst over hele verden.

Bhatti ble pågrepet av pakistansk politi få dager etter at han ble etterlyst internasjonalt etter masseskytingen og satt i arrest. I midten av april i fjor ble han formelt pågrepet og varetektsfengslet. Norge begjærte ham da utlevert.

– Vi har ikke store forventninger til hans vitneprov. Bhatti har som siktet ikke plikt til å forklare seg. Han ville ikke gi noen forklaring da han ble forsøkt avhørt i Pakistan, og forsvareren hans har erklært at han vil ha samme innstilling nå, poengterer Henriksbø overfor NTB.

To personer ble drept og ni skuddskadd i det aktor mener var et terrorangrep mot det skeive miljøet.

Motsetter seg

Bhatti avviser enhver befatning med Matapour-saken. Tirsdag morgen blir han uansett framstilt som vitne i Oslo tingrett – til tross for at han har gjort det klart at han kommer til benytte seg av retten til ikke å forklare seg.

– Han har motsatt seg dette. Han har bestridt at han har noe med denne skyteepisoden å gjøre, sier Elden til NTB.

Bhatti blir likevel nødt til å innfinne seg i sal 250 i Oslo tinghus. Der kommer han til å bli plassert i vitnestolen og må selv gjøre det klart for retten at han ikke kommer til å svare på spørsmål.

– Bevisene mot Matapour står støtt på egne bein, og bevisførselen er ikke avhengig av Bhattis forklaring. Men Bhatti er siktet for å ha hatt en sentral rolle i saken, og da er det naturlig at vi fremstiller ham som vitne og gir ham en mulighet til å forklare seg, sier Henriksbø.

Sendte brev

Retten har satt av to dager til vitneprovet hans, men det er nok langt i overkant av hva det blir behov for. Hvis Bhatti nekter å forklare seg, kommer aktor til å lese opp for retten deler av det man har av dokumenter med uttalelser fra ham, blant annet et langt brev til norske myndigheter hvor han redegjør for hvorfor han ikke vil forklare seg.

Bhatti krever fullt innsyn i «saks- og personopplysninger, inkludert tredjemannsopplysninger registrert om meg hos justisdepartementet, forsvarsdepartementet, PST, OPD og alt ordinært politi og utenriksdepartementet,» heter det i brevet som NRK siterte fra i helga.

Den delen av bevisbildet i Matapour-saken som involverer Bhatti, gir imidlertid et fragmentarisk og ikke dekkende bilde av hans angivelig sentrale medvirkning. Etterforskningen mot ham er fortsatt ikke avsluttet.

Etter det NTB forstår, vil påtalemyndigheten legge for dagen et betydelig mer dekkende og komplett bevisbilde mot Bhatti hvis etterforskningen ender med tiltale og det blir ført straffesak mot ham.

Bevisene mot Bhatti

* Det var utstrakt og tilsynelatende nær og personlig kontakt mellom Bhatti og Matapour. Bhattis kontaktinfo ble funnet på flere av Matapours enheter. De sendte hverandre meldinger på krypterte tjenester og deltok i en kryptert chattegruppe, hvor blant annet ytterliggående islamisme var tema.

* Aktor og Etterretningstjenesten knytter ham til planleggingen av masseskytingen gjennom kontakt med E-tjenestens hemmelige agent og gjennom en kvinne som også chattet med agenten som utga seg for å være to forskjellige IS-representanter.

* Det var ifølge aktor Bhatti som sendte lydfilen med Matapours troskapsed til IS etter angrepet i den hensikt å få ekstremistgruppa til påta seg ansvaret for skytingen.

* Bhatti og Matapour ble stanset av politiet da de sammen kjørte etter bilen til Sian-leder Lars Thorsen våren 2022.

* Bhatti postet et bilde på Facebook av et brennende prideflagg med en tekst som blir tolket til å oppfordre til drap på homofile, bare dager før angrepet i Oslo.