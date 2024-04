Politiet ønsker ikke å gå inn på detaljer om mannens tilstand, men operasjonsleder Line Kapskarmo i Oslo politidistrikt opplyser til NTB at han er bevisst.

Mannen ble funnet utendørs ved Grønland torg i Oslo sentrum. NTBs reporter på stedet melder om mye politifolk i området, samt politihunder.

– Foreløpig er det for tidlig å si noe om hva som har skjedd, men vi er i gang med etterforskningen, sier Kapskarmo.

Politiet har ennå ikke kontroll på gjerningspersonen, men de mener at det ikke er grunn til å tro at det fare for andre i området.

– Etterforskningen så langt tyder ikke på at det en tilfeldig handling, skriver Oslo politidistrikt på X.