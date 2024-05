DSA-direktør Per Strand har denne uken vært i Ukraina for å signere avtalen mellom DSA og The State Agency of Ukraine on Exclusion Zone Management (SAUEZM).

SAUEZM er det statlige, ukrainske organet som styrer Tsjernobyls sikkerhetssone.

– Målet vårt er å styrke atomsikkerheten i Tsjernobyls sikkerhetssone. Her er det lagret betydelige mengder atomavfall, både fra Tsjornobyl og fra andre ukrainske kjernekraftverk, sier Strand i en pressemelding.

Området ble påført store skader under den russiske okkupasjonen i starten av krigen.

– Det er derfor viktig å gjenoppta sikkerhetskontroller av nukleært materiale og risikoreduserende tiltak ved håndtering av atomavfall i dette området, sier Strand.

Norge har i flere år bidratt til å øke atomsikkerheten i Ukraina med midler fra regjeringens atomhandlingsplan, og fra 2023 også gjennom Nansen-programmet.

Blant annet har Norge bidratt til å utføre målinger og bygge opp infrastruktur etter den russiske herjingen i krigens første uker.