Produktet ble importert av Norbygata Engros AS fra India via en leverandør i Tyskland. Krydderet er solgt videre til frittstående dagligvarebutikker over hele landet, opplyser Mattilsynet.

Kunder som har kjøpt produktene, bes om å kaste disse eller levere dem tilbake til butikken de har kjøpt produktene i.

Årsaken til tilbaketrekkingen er at produktet inneholder polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) over grenseverdien.

PAH, også kjent som tjærestoffer, kan dannes i matvarer ved røyking og tørking og kan være til stede i mat som følge av miljøforurensning.