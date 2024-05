Norge videre i Eurovision

Norges Eurovision-håp, Gåte, tok seg sent torsdag kveld videre fra semifinalen i Eurovision Song Contest i Malmö. Vokalist Gunnhild Sundli slo jubelen løs da Norge ble lest opp som det fjerde landet som går videre. Hun sa at bandet ga alt i opptredenen. Nå skal de lade opp til en siste kraftanstrengelse i finalen lørdag.

Norges bidrag er ett av ti som går videre til lørdagens finale, blant de 16 landene som deltok i semifinalen. Som ventet kom også Israels omstridte bidrag videre til finalen.

Juntaleder erklært vinner av valget i Tsjad

General Mahamat Idriss Déby, som grep makten i Tsjad i 2021 og opphevet landets grunnlov, er erklært vinner av presidentvalget. Ifølge foreløpige tall har han fått 61 prosent av stemmene.

Hans hovedutfordrer, fungerende statsminister Succès Masra, får litt over 18 prosent, mens tidligere statsminister Albert Pahimi Padacké havner på tredjeplass med litt under 17 prosent av stemmene, ifølge valgmyndighetens tall. Tsjads konstitusjonsråd skal kunngjøre det endelige valgresultatet senere i uken.

Russ til sykehus etter vold

Utenfor Ålesund i Møre og Romsdal ble fire russegutter skadd i et slagsmål, og to av dem ble sendt til sykehus i ambulanse. To russebusser og masse folk var på stedet da politiet ankom i 2-tiden. Også i Bergen ble en russ brakt til sykehus med ambulanse etter å ha blitt slått ned. Ellers har politi over hele landet meldt om mye bråk fra avgangselevene.

Beach Boy-legende settes under vergemål

En amerikansk dommer har bestemt at Beach Boys-grunnleggeren Brian Wilson settes under vergemål som følge av svekkede mentale evner. Dommeren viser til at Wilson selv har gitt samtykke til vergemålsordningen, og at Wilson ikke er i stand til å foreta beslutninger som berører egen helse.

Det var Wilsons familie som tidligere i år ba domstolen om å oppnevne verger for 81-åringen. Det skjedde etter at Wilsons kone Melinda Ledbetter Wilson, som håndterte det meste for ham, gikk bort i slutten av januar.

Marerittavslutning ødela for Hovland

Viktor Hovland innledet med birdie da han var tilbake på PGA-touren etter en pause, men avsluttet med dobbeltbogey og endte ett slag over par.

Xander Schauffele leder turneringen etter å ha fullført en 64-runde (sju under par). Han er tre slag foran Collin Morikawa, Alex Norén og Rory McIlroy. Hovland er på delt 44.-plass. Hideki Matsuyama, som Hovland skulle spille med de to første dagene, trakk seg for øvrig rett før start på grunn av vond rygg. Nordmannen spilte dermed sammen med bare Sahith Theegala.