– Jeg var egentlig overrasket over at jeg ikke så en haug med folk som var skadd, sa politioverbetjent Tore Barstad i Oslo politidistrikt da han vitnet i Matapour-saken tirsdag.

Straffesaken mot terrortiltalte Zaniar Matapour (44) fortsatte i Oslo tingrett tirsdag morgen. Politifolkene som var først på stedet og som har analysert videomateriale fra området for å kartlegge Matapours bevegelser ned til i minste detalj, forklarer seg om skytingen utenfor Per på Hjørnet og London Pub.

Politiet har gjennomgått enorme mengder videoopptak og viste for retten hvordan Matapour tilsynelatende ubesværet går av trikken, den totale panikken som brøt ut da han begynte å skyte, til at han blir lagt i bakken av sivile et par minutter senere.

Umulig å glemme

Som politiets innsatsleder – sjefen på gata, som Barstad formulerte det – var han en av de første politifolkene som kom til åstedet etter at alarmen gikk et snaut kvarter over klokka 1 natt til 25. juni 2022.

Basert på meldingene om hendelsen og Barstads egne observasjoner, skjønte han at åstedet for masseskytingen var større enn først antatt og at det kunne være mange som hadde blitt truffet av skuddene.

Situasjonen var definert som en situasjon med pågående livstruende vold – en plivo-hendelse som utløser nye prioriteringer for å begrense tap av menneskeliv. Jakten på gjerningsperson prioriteres over alt annet. Politifolk på stedet måtte være forberedt på å hoppe over skadde mennesker for å jakte gjerningsmannen, som muligens kan være på vei til nye mål.

– Det er et av oppdragene det er umulig å glemme, sa Barstad innledningsvis i forklaringen.

Overraskende rolig

Da han løp fra politibilen utenfor tinghuset og mot London Pub, passerte han blant annet Per på Hjørnet, hvor det var flere som var blitt skutt. Men inne på London var stemningen overraskende rolig, forklarte Barstad.

Det er flere gjester på stedet, noen ligger skadd på gulvet og lyset var på. Han sørget for at de skadde fikk tilsyn fra en person som var sykepleier og gikk ut igjen.

Utenfor kebabsjappa ved siden av satt to personer som var skutt i skulder og arm. Utenfor Per på Hjørnet ble det forgjeves gjort forsøkt på å gi livreddende førstehjelp til to personer på bakken.

– Jeg melder inn min forståelse av hva det er vi står i. Det er flere skadde og vi trenger ambulanse. Jeg ber om at det blir trykket på den store røde knappen, kort fortalt, sa Barstad.