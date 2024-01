– Det er en skandale, sier daglig leder Ane Fossum til P4.

– Det var jo hele 15 partnerdrap i 2023, så her er det åpenbart at vi må ha sterkere lut for å kunne avverge slike drap, sier hun.

Foreløpig er det kun retten som kan ilegge personer som er dømt i en straffesak, omvendt voldsalarm. Stortinget vedtok imidlertid 20. desember at det skal bli enklere for politiet å tvinge voldsutøvere til å gå med en slik alarm.

– Omvendt voldsalarm brukes i dag, men i for liten grad. Derfor har regjeringen foreslått nye regler og flere tilfeller hvor omvendt voldsalarm kan brukes, skriver Justis- og beredskapsdepartementet til radiokanalen.

Ifølge departementet er formålet med lovendringen å bedre etterlevelsen av besøksforbud og kontaktforbud.

En omvendt voldsalarm er i praksis en fotlenke med et innprogrammert kart over et område en domfelt forbys å oppsøke.