Martin Elvik Hagen (27) trodde at han hadde det meste ordnet i livet. Han var utdannet sveiser, og fikk etter hvert jobb som markedsfører i samme firma, skriver Bergens Tidende.

Fremtiden så bra ut.

Han hadde kjøpt leilighet sammen med kjæresten gjennom nesten fire år, og de hadde allerede vært samboere i to år.

Men så begynte forholdet å skrante. Like før jul 2020 ble det slutt.

Det var hans første seriøse forhold. Martin var overveldet av kjærlighetssorg. Det handlet ikke bare om de to, men om alle rundt dem, også. Han var blitt glad i familien hennes, det var vanskelig å se for seg veien videre.

Nyttårsaften det året var han på en hytte med kompisgjengen. Ved midnatt brast det for Martin. Han gråt og sank sammen.

Vennene samlet seg rundt ham.

– Neste år kommer til å bli ditt år, sa en av dem.

– Når vi ser tilbake på dette om noen år, så er dette kanskje et av de fineste øyeblikkene vi har sammen, sa en annen.

Men Martin klarte ikke å se hvordan han noen gang skulle få det bedre.

Han tenkte at dette var den kjipeste nyttårsaften han hadde hatt. Han visste ikke da at hans sammenbrudd faktisk ble et vendepunkt for flere i kompisgjengen.

– Ingen sa at livet skulle være lett. Ingen sa at det skulle være vanskelig. Jeg tror ekte lykke kommer av å finne sin egen mening med alt, sier Martin Elvik Hagen.

Moren hans husker denne perioden godt.

En dag hadde Martin gått tur i regnet alene i flere timer da hun ringte ham og spurte hvordan han hadde det.

– Det går ikke bra. Kan du hente meg, svarte han.

Hun var glad for å kunne hjelpe, og for at han ville ta imot hjelp.

– Det var en voksen mann som brøt sammen i armene mine, men også barnet mitt. Det var trist og fælt å se ham sånn, sier Bjørg Elvik.

Martin klarte ikke å ta vare på seg selv. Han ble sykmeldt, og flyttet tilbake til mor for en periode.

Der tilbrakte han mye tid på gutterommet. Moren stakk hodet inn døren med jevne mellomrom og spurte om han ville ha mat.

Men han slet både med å spise og å sove. Han ble synlig tynnere, og til slutt deprimert.

– Jeg tok bruddet veldig dårlig, forteller han.

På det verste kunne han sitte og skjelve. Legge seg på gulvet og gråte. Den fysiske reaksjonen var voldsom, og helst ville han bare grave seg ned.

Da han ikke fikk sove, satte han seg i bilen og kjørte rundt om natten. Han som alltid hadde vært så glad i livet, så plutselig mørkt på det meste. Martin var aldri suicidal, men han var veldig nedbrutt. Moren ville helst vite hvor han var, og sendte ofte melding for å høre hvordan det gikk.

– Jeg var redd for ham, sier hun.

En dag Bjørg og mannen skulle på besøk til venner, hadde hun ikke egentlig lyst til å gå fra ham. Hun så at han trengte støtte, så hun ringte en av kompisene hans og fortalte at hun var bekymret for ham. Hun lurte på om de kunne komme en gjeng, lage litt mat, se film eller noe.

– Man vil jo bare det beste for barna sine. At de skal ha det bra. Kompisene stilte opp, de er en veldig fin gjeng, sier hun – og legger til at hun ikke tror hun har fortalt den historien til sønnen tidligere.

Martin blir rørt når han hører det. Han tror det var veldig tøft for henne å se ham slik, siden han pleide å være smilende og veldig sosial av seg.

Martin Elvik Hagen mistet matlysten, og var mye kvalm. Han er glad for at han hadde familie og venner han kunne dele det vonde med.

Selv om det var vondt, er moren glad for at sønnen våget å være åpen. Hun tror det har vært viktig at han har kunnet prate om det både med henne og venner.

Dette er en tankegang hun får støtte i av fagpersoner.

– Å snakke med noen som betyr noe for en tar ikke bort smerten, men man har noen man kan stå i det sammen med. Noen som er der, sier Hilde Kåstad. Hun er daglig leder ved Bjørgvin familievernkontor Bufetat.

Hun tror at det å dele med andre kan være helt avgjørende, men at det generelt er slik at det er flere kvinner som tar kontakt med familievernkontor – og at de tradisjonelt også lettere bruker nettverket sitt.

– Vi skal ikke veldig langt tilbake i tid før det var slik at guttene ikke skulle vise følelser. Tårer var et tegn på svakhet. Gutter og menn skulle være sterke, de skulle tåle, de skulle bære ting selv. Ta seg sammen.

I kompisgjengen til Martin Elvik Hagen og Nicolas Hamid Shahidi er de nå mer åpen med hverandre.

Kåstad mener at dette har vært med på å prege vår kultur, og at holdningene man er vokst opp med igjen preger handlingsrommet for å vise følelser. Samtidig ser de nå en tendens der yngre menn i større grad deler med venner og familie, og dette tror hun er viktig.

– Et samlivsbrudd betegnes som en livskrise. Det får stor betydning for familierelasjoner, vaner, tradisjoner, feiringer og mer. For de fleste er det en fundamental endring av livet slik det er her og nå, men også rundt tanker og ideer om fremtiden.

Hun sier at brudd er tøft både for den som innleder det, og for den som blir forlatt. Er det barn med i bildet, ser de at det oppleves enda mer krevende.

Martin mener at samlivsbrudd er noe av det tøffeste man kan gå gjennom, og opplever at det er få som virkelig snakker om det.

Selv har han valgt å være åpen.

– Jeg går til psykolog, og det er helt greit, sier han.

Det formidlet han også til sine flere tusen følgere på sosiale medier. Martin er aktiv både på Tiktok, Youtube og i andre kanaler.

Tilbakemeldingene han fikk var overveldende. Han forteller at det var mange gutter og menn som tok kontakt, som også hadde det vanskelig.

– Jeg ville bidra til å fjerne stigmaet. Finne ut hvorfor så få menn snakker om det. Alt raste sammen for meg da det ble slutt, og jeg satt og gråt dag inn og dag ut.

Martin Elvik Hagen trives godt på Youtube og Tiktok, og har sin egen podkast. Han benytter gjerne oppmerksomheten til å snakke om psykisk helse.

Nyttårsaften 2020 husker han ikke lenger som den kjipeste. Kompisene så nemlig annerledes på det, og det fikk også Martin til å endre mening.

– Vi sto rundt ham. Holdt i ham og sa at ting ville bli bedre. Det var i dette øyeblikket at jeg visste at vi vil være venner livet ut, uansett hvor ulike vi er, sier Sebastian Valenzuela (26).

Nå synes de begge det er fint å se tilbake på. Sebastian sier at det ble et vendepunkt for kompisgjengen. De begynte å prate mer med hverandre, også om ting som er vanskelige.

– Å være åpen med hverandre, er viktig i et vennskap. Når man setter ord på ting, blir de mye mer håndterbare. Man kan få hjelp til å strukturere tankene, sier han.

Martin og eksen måtte selge leiligheten etter bruddet. Han flyttet i kollektiv med noen venner, og det ble mye festing og sosialisering. Han gikk også en del tur, og trente mye. Det ble bra for ham.

Så dukket det plutselig opp en annonse der det ble søkt etter deltakere til et realityprogram. Denne utfordringen ville Martin ta, han tenkte at nå var det hans tur til å prøve noe nytt og spennende.

To år etter bruddet deltok han i Paradise. Han benyttet blant annet anledningen til å ta opp et tema som er blitt viktig for ham. At menns helse må bli tatt mer på alvor.

Å dele har gjort ham godt.

– Du blir ikke mindre mann av å snakke om det, eller å oppsøke profesjonell hjelp, sier han.

Han minner om selvmordsstatistikken som viser at det i Norge er i overkant av 600 mennesker som tar livet sitt i hvert år, hvor over 400 er menn.

– Vi går jo ikke til lege før det brenner på dass. Jeg tror det må et skifte til i samfunnet, vi må våge å be om hjelp. Det er jo helt greit å trenge noen å snakke med.

Ekskjæresten er glad for at det går bra med Martin nå. Hun synes også det var tungt, men sier at stemningen mellom dem i dag er god når de treffes.

Martin Elvik Hagen er glad for at han har mange gode kompiser, som (fra v.) Einar Rødland og Aleksander Jegteberg. Å være sosial betyr mye.

Hos psykologen lærte han mye om seg selv, det å få hjelp har betydd mye for ham. Også moren har betydd mye. Både fordi hun tok imot ham med åpne armer da han trengte henne, men også fordi hun på et tidspunkt startet å pushe ham litt. Stille spørsmål om ikke det var på tide å få litt struktur i hverdagen igjen.

– Hun gjorde det på en veldig fin måte. Hun er flink til å se meg og gi meg tid, men også til å se hva jeg tåler.

Martin sier at det er henne, psykolog og gode venner som ble redningen. Han hadde også en forståelsesfull arbeidsgiver, to søstre og en mormor å støtte seg til.

– Trenger de meg, så slipper jeg det jeg har og kommer med en gang. Jeg setter veldig pris på dem, sier han.

Når tankekjøret var som verst, var det fint å komme seg ut på tur i frisk luft. Martin Elvik Hagen går fortsatt turer, i tillegg til å trene.

Han har alltid trent mye, og har tatt utdanning som personlig trener ved siden av jobben. Før var fokuset på at han ville se bra ut, nå handler det mer om å holde seg i form. Han synes også det er fint å være sterk nok til å løfte de tre niesene sine høyt opp i luften slik at de kan ta i taket. Å være en leken onkel for dem. Å tenke helse er blitt viktig.

– Men jeg vil gjerne se drittdeilig ut på stranden også, sier han og ler.

Det gode humøret er tilbake.

Han leier egen leilighet, og ser fremover.

27-åringen mener at opplevelsene har gjort ham mer reflektert, og tror det hele tiden er noe å lære.

– Vi lever jo livet for første gang alle sammen.