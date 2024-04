Mandag morgen begynte lastebiler å krysse grenseovergangen Rava-Ruska/Hrebenne fra begge retninger, opplyser både polske og ukrainske myndigheter.

Dette er den siste grenseovergangen som polske bønder har sperret i protest mot det de mener har vært dumping av ukrainske landbruksvarer på det polske markedet.

Blokaden har pågått siden i fjor høst og har gjort forholdet mellom Ukraina og Polen vanskelig.

Ifølge ukrainsk grensekontroll kommer det fortsatt til å være visse restriksjoner for lastebiler som frakter ukrainsk korn. For dem gjelder det egne transittregler som skal sikre at kornet ikke havner i Polen.

Det er spesielt korntransporten som har skapt sinne blant polske bønder. De mener at mye av kornet har havnet på det polske markedet og gjort det vanskelig for polske bønder å få avsetning på eget korn.

– Jeg mener at slike blokader tilhører fortiden, skriver Ukrainas ambassadør Vasyl Zvarytsj på Facebook. – I stedet for å blokkere, kommer vil til å samarbeide tettere, legger han til.

De to landene har i månedsvis forhandlet på ulike nivåer, samtidig som Ukraina har bedt EU om å gripe inn for å finne en løsning.

Ukraina er en av verdens største korneksportører. Før krigen foregikk eksporten først og fremst skjedd via Svartehavet, men krigen med Russland har gjort denne eksportruten langt farligere.