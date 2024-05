Kontrollkomiteen kommer med innstilling om 25. juni-rapporten

Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget kommer med sin innstilling om rapporten om Etterretningstjenestens rolle i saken om masseskytingen i Oslo 25. juni 2022. Saken har vært under behandling i komiteen siden før fjorårets sommerferie. Det blir debatt i Stortinget 14. mai.

Putin tas i ed for en femte presidentperiode

Vladimir Putin tas offisielt i ed som Russlands president for en femte periode. Han vant valget med stor margin i mars, et valg som Vesten og en rekke menneskerettsorganisasjoner påpekte verken var fritt eller rettferdig. Seieren i valget betyr at Putin kan bli sittende i seks nye år.

Eurovision går av stabelen i Malmö

Tirsdag klokken 21 avvikles den første av to semifinaler i årets utgave av Eurovision Song Contest i Malmö. Både Island, Finland og Ukraina er blant landene som opptrer i den første delfinalen. Gåte, som er Norges bidrag i konkurransen, deltar i den andre semifinalen torsdag 8. mai. De norske tvillingene Marcus og Martinius, som representerer Sverige, er allerede sikret en plass i finalen fordi landet er vertsnasjon.

Ryerson og Dortmund jakter finale

Norske Julian Ryerson og Dortmund jakter en plass i årets Champions League-finale. Tirsdag kveld møter de Paris Saint-Germain på Parc des Princes i den franske hovedstaden, der et uavgjortresultat er nok til å sende tyskerne til Wembley. Dortmund vant den første kampen på hjemmebane 1–0 etter scoring av Niclas Fullkrüg. Kampstart er klokken 21.