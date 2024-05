– Han ble funnet av redningsdykkere under vann og livreddende førstehjelp pågår. Han blir nå fløyet inn til sykehus, skriver Øst politidistrikt il X, tidligere Twitter.

Tidligere på kvelden hadde gutten blitt meldt savnet fra hjemmet sitt.

Klokken 21.15 fikk de beskjed om at gutten var funnet under vann. Politiet skrev at guttens familie blir ivaretatt.