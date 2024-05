– Dette er en negativ utvikling som bekymrer meg, og den må møtes med samlet og forsterket innsats, sier byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) i en pressemelding.

Den årlige rapporten fra Oslo kommune og Oslo politidistrikt viser at etter et fall i omfanget av ungdomskriminaliteten i pandemiårene 2020 og 2021, er den registrerte ungdomskriminaliteten i Oslo nå tilbake på og over gamle nivåer.

Rapporten for 2023 viser også at gjengangerne på nytt er en voksende gruppe. 217 personer ble registrert med fire eller flere forhold. Dette er flere enn det har vært de siste årene. En gruppe på 49 personer er registrert for ti eller flere forhold.

Blant personer i alderen 10–14 år har den registrerte kriminaliteten økt sammenlignet med årene før pandemien. For dem i alderen 15–17 år er antall anmeldelser på nivå med 2019.

Vold og vinning

Det er en betydelig overvekt av gutter som anmeldes, og spesielt i aldersgruppen fra 15 til 17 år.

Vold er den største lovbruddskategorien blant gutter, etterfulgt av vinning. For jenter mellom 10 og 17 år utgjorde butikktyveri en stor andel av anmeldelsene i 2023. Dette var enda tydeligere for jenter i alderen 10 til 14 år.

– Vi tar tallene som legges fram i rapporten på det største alvor. Det er særlig økningen i anmeldelser av vold- og vinningskriminalitet blant de yngste som er spesielt bekymringsfullt og må stoppes, sier byråd for sosiale tjenester, Julianne Ferskaug (V).

Fortsatt er det slik at om lag 97 prosent av barn og unge i alderen 10–17 år ikke er registrert med kriminalitet.

De fleste anmeldelser for fysisk vold er for kroppskrenkelse, og de mest alvorlige voldssakene utgjør en liten andel av anmeldelser for fysisk vold.

Etterlyser ressurser

– Politiet må få ressursene de trenger til å oppklare og forebygge kriminalitet, samtidig som vi må forsterke samarbeidet mellom politiet og kommunens forebyggende innsatser, sier Solberg.

Ap-nestleder og arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna jobber med å utmeisle Arbeiderpartiets nye politikk mot ungdoms- og gjengkriminalitet fram mot landsmøtet neste år. Hun sier til NTB at «vi skal være harde mot kriminalitet og må være enda hardere mot årsakene til kriminalitet».

– Kriminalitet skal aldri lønne seg med oss i førersetet. Vi vil ta i bruk alle tiltak som har effekt. Vi godtar ikke at gjengene «stjeler» ungene våre ut av skole og samfunn. Vi går direkte etter bensinen som smører kriminaliteten. Vi skal beslaglegge alle verdier som gjengmedlemmer i dag bruker til å rekruttere unge mennesker inn i kriminalitet, sier hun.