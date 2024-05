Rettssaken skulle startet i Romerike og Glåmdal tingrett torsdag 2. mai, men tiltalte har forsvunnet.

– Vi jobber opp mot våre internasjonale kontakter for å få tak i han og eventuelt få han utlevert til Norge, slik at rettssaken kan starte her, sier politiadvokat Eirik Braathen i Øst politidistrikt til NRK.

Påtalemyndigheten får ikke tak i mannen for å kunngjøre tiltalen og mannen er etterlyst internasjonalt.

Vedkommende er tiltalt for å ha drept sin egen sønn ved å dope ham ned og deretter tenne på huset på Skedsmokorset i 2021. Mannen nekter straffskyld.

To av personene som var i rekkehuset der brannen startet, kom seg ut, mens en tredje omkom i brannen. Statsadvokaten tiltalte mannen i 60-årene for drap på sin egen sønn.