En mann i 20-årene ble torsdag løslatt etter et fengslingsmøte i Trøndelag tingrett, skriver Nidaros.

Mannen er siktet for å ha hensatt samboeren sin – en kvinne i 40-årene, i hjelpeløs tilstand.

Kvinnen ble funnet død i leiligheten deres tirsdag, og saken etterforskes som et mistenkelig dødsfall, opplyser politiadvokat Ole Andreas Aftret i Trøndelag politidistrikt fredag formiddag.

– Det er formidlet enkelte svar fra obduksjonen via kriminaltekniker, men dødsårsaken er foreløpig ikke avklart, skriver Aftret i en epost til avisen.

Det var siktede selv som varslet politiet. De pårørende er varslet.

Under fengslingsmøtet uttrykte siktede at han var bekymret for kvinnen i forkant av dødsfallet. Mannen nektet straffskyld og begjærte seg løslatt, skriver Adresseavisen.