Politiet fikk melding om et trafikkuhell på Ekeberg klokken 2.07 natt til lørdag. Det var fem personer i bilen, og to av dem ble lettere skadd.

– Vitner har fortalt oss at taxien kom kjørende i ganske høy hastighet, men ved Utsikten på Ekeberg møtte de en buss og måtte svinge unna. Da havnet bilen på fortauet der den kjørte inn i en stein, forteller operasjonsleder Roy Langengen i Oslo politidistrikt til NTB.

Da politiet kom fram, viste det seg at bilføreren var mindreårig.

– Drosjen var tyvlånt fra faren. Alle i bilen var gutter i 17–18 årsalderen, men sjåføren var bare 17, forteller operasjonslederen.

Alle fem ble for sikkerhets skyld kjørt til legevakten i Oslo for sjekk. Politiet har opprettet sak på forholdet. Operasjonslederen understreker at politiet ikke har mistanke om ruspåvirket kjøring.