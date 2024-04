Nesten 13.000 mennesker er påmeldt til Sentrumsløpet, som stenger en rekke gater i Oslo sentrum.

Det betyr omkjøringer og endringer for en rekke linjer. Ruter skriver på sine sider at sju av bybusslinjene og tre trikkelinjer ikke vil gå som normalt.

De varsler at det også kan bli forsinkelser på andre linjer. Avvikene varer i fire timers tid, fra omtrent 14.15 til 18.15. Kollektivselskapet ber om at reisende beregner ekstra god tid og minner om at T-banen går som normalt.