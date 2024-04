En brigade teller mellom 3000 til 5000 soldater. Dagens norske hær består kun av én brigade, Brigade Nord.

Hæren styrkes også med langtrekkende presisjonsild, flere kampvogner, luftvern og helikoptre til Hæren og spesialstyrkene. Det opplyste statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) da han la fram den nye langtidsplanen for Forsvaret-

I tillegg til styrkingen av Hæren skal Heimevernet økes til totalt 45.000 soldater, opp fra vel 40.000 i dag.

– Vi må ha et forsvar som forebygger konflikt hver dag og som er forberedt på at konflikt likevel kan inntreffe. Økt aktivitet forutsetter flere folk. Forsvaret skal styrkes med over 20.000 vernepliktige soldater, ansatte og reservister til sammen, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).