Etter lang tids strid om kjernekraft mellom særlig Tyskland og Frankrike ble medlemslandene torsdag enige om sin posisjon når det gjelder forordningen om nullutslippsindustri (Net-Zero Industry Act – NZIA).

Her er kjernekraft inkludert på lista over såkalt strategiske prosjekter, noe som betyr at det heretter kan gå raskere og være enklere å få godkjent nye atomkraftverk.

NZIA setter nemlig opp klare tidslinjer for slik godkjenning. Makstiden er 12 måneder for prosjekter under 1 gigawatt og 18 måneder for prosjekter over dette.

Å få godkjenning som strategisk prosjekt, kan også utløse EU-støtte.

Tommel opp fra Sverige

Sverige, som har seks atomreaktorer, er glad for at kjernekraft nå er inkludert.

– Særlig når det gjelder inkluderingen av kjernekraft i listen over strategiske teknikker, sier Sveriges viseambassadør til EU Torbjörn Haak til TT.

EU-landene skal nå forhandle med EU-parlamentet om den endelige lovteksten. Parlamentet vedtok sin posisjon i slutten av november, og forhandlingene starter neste uke.

Styrke grønn industri

NZIA er ment å styrke Europas grønne industrier og virke som en motvekt for USAs krisepakke Inflation Reduction Act (IRA), som gir rause tilskudd til miljøvennlig industri.

NZIA skal sikre at Europa selv står for 40 prosent av de nye teknologiene som trengs for å avkarbonisere industrien innen 2030. Loven er en viktig stolpe i EUs grønne industriplan.