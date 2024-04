– Politiet tok kontakt før påske. Han avviste å stille i avhør. Det er også mitt råd til ham, sier mannens advokat Victoria Holmen til VG.

Telefonen til den straffedømte mannen skal ifølge avisens opplysninger ha blitt registrert på en basestasjon like i nærheten av hjemmet til ekteparet Hagen på selve forsvinningsdagen.

Det var 31. oktober 2018 at Anne Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem på Lørenskog. Selv om hun aldri er funnet, mener politiet at den 68 år gamle kvinnen ble drept før hun ble fraktet bort fra huset.

Ektemannen Tom Hagen er siktet for å ha drept kona, i tillegg til at tre menn har status som siktet.

Torsdag ble det imidlertid klart at politiet er ferdig med å etterforske saken og at innstillingen er levert til statsadvokaten. Innholdet er foreløpig ikke kjent, men både NRK og Nettavisen skriver at de har opplysninger om at politiet vil henlegge saken mot Hagen.

Politiet ønsker ikke å gå i detalj på hvorfor de nå vil avhøre den straffedømte mannen.

– Politiet har gjennom etterforskningen avdekket tidligere straffedømte som kan knyttes til åstedet eller nærområdet på interessante tidspunkt. Flere av dem som faller innenfor denne kategorien, har vi valgt å kalle inn til vitneavhør, sier påtaleleder Guro Holm Hansen til VG.