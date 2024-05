– Det er veldig, veldig bra at folk går til gata og viser sine meninger, sier Gåte-vokalist Gunnhild Sundli.

Torsdag ettermiddag sto bandet på scenen i Malmö og gjennomførte sin siste generalprøve før kveldens semifinale.

Samtidig var tusenvis av mennesker samlet i sentrum av byen for å vise motstand mot at Israel til tross for krigføring i Gaza får lov til å delta i konkurransen.

– Vi tenker at det er veldig, veldig bra. Det viser at det som skjer akkurat nå, det er i alle sin bevissthet, og det berører så mange mennesker, sier Sundli.