Mann alvorlig skadd i knivstikking på Vaterland i Oslo

En mann i 30-årene er innlagt på sykehus etter at han ble knivstukket på Vaterland i Oslo sentrum natt til lørdag. Ingen er pågrepet i saken.

– Han er alvorlig skadd, men var ved bevissthet da ambulansen kom fram. Nå er han innlagt på sykehus der han blir operert, sier operasjonsleder Roy Langengen i Oslo politidistrikt til NTB rett før klokken 5 lørdag morgen.

Voldshendelsen skjedde i krysset der Brugata og Stenersgata møter Christian Kroghs gate. Politiet ble varslet av vitner klokken 3.32.

Follomann til sykehus etter knivstikking i Ski

En mann er sendt til Ullevål sykehus etter at han ble knivstukket på en privat adresse i Ski i Nordre Follo sør for Oslo natt til lørdag. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 3.07.

– Det er litt uklart for oss om dette har skjedd innendørs eller utendørs, kanskje begge deler. Det var den fornærmede mannen selv som varslet politiet, forteller operasjonsleder Ronny Samuelsen i Øst politidistrikt til NTB. Han har ifølge politiet skader flere steder på kroppen, men politiet vet ikke hvor alvorlige disse skadene er.

Mindreårig tok farens taxi – to lettere skadd

En mindreårig gutt tyvlånte natt til lørdag farens taxi, fylte bilen med fire passasjerer og kjørte til Ekeberg. Der gikk det galt. Politiet fikk melding om trafikkuhellet på Ekeberg klokken 2.07 natt til lørdag. Det var fem personer i bilen, og to av dem ble lettere skadd.

– Vitner har fortalt oss at taxien kom kjørende i ganske høy hastighet, men ved Utsikten på Ekeberg møtte de en buss og måtte svinge unna. Da havnet bilen på fortauet der den kjørte inn i en stein, forteller operasjonsleder Roy Langengen i Oslo politidistrikt til NTB.

Eksplosjon på militærbase i Irak

En person ble drept og åtte såret da kraftige eksplosjoner rystet en militærbase som brukes av en sjiamilitsgruppe sør for Iraks hovedstad Bagdad. Eksplosjonene rammet lagerbygninger med militært utstyr, våpen og kjøretøy rundt midnatt, opplyser en kilde i det irakiske innenriksdepartementet til nyhetsbyrået AFP.

Ingen har påtatt seg ansvaret for angrepet, som skjedde på et tidspunkt der det er høy regional spenning knyttet til krigen mellom Israel og den palestinske Iran-støttede gruppen Hamas på Gazastripen. USA uttalte i natt at landets styrker i Irak ikke har vært i aktivitet.

Russland melder om ukrainske droneangrep

To mennesker, begge sivile er drept i Belgorod-regionen i Russland i et ukrainsk droneangrep, uttalte guvernør Vjatsjeslav Gladkov i natt. Belgorod grenser til Ukraina.

Guvernørene i regionene Kursk, Kaluga og Brjansk har også meldt om droneangrep. De siste ukene har Ukraina trappet opp angrepene mot Russland, spesielt rettet mot russisk energiinfrastruktur.

Ecuador erklærer unntakstilstand

Ecuadors president Daniel Noboa erklærer unntakstilstand på grunn av konsekvensene av strømkrisen i landet. Unntakstilstanden har varighet på 60 dager fra og med fredag 19. april og har til hensikt å sikre kontinuitet i strømforsyningen på nasjonalt nivå.

Ecuador er rammet av tørke, noe som berører strømproduksjonen ved landets vannkraftanlegg. Vannkraft er landets viktigste energikilde. Myndighetene varslet tirsdag rasjonering av strøm. Det er det naturlige klimafenomenet El Niño som fremheves som årsak til tørken.

Verstappen vant sprinten i Kinas Kinas Grand Prix

Red Bulls tredoble verdensmester Max Verstappen vant Formel 1-sesongens første sprintløp i Kinas Grand Prix på lørdag.

Den nederlandske 26-åringen slo Mercedes' Lewis Hamilton med 13,043 sekunder i det 19 runder lange løpet på Shanghai International Circuit og økte ledelsen i mesterskapet foran lagkamerat Sergio Perez, som endte på tredjeplass.

Ferraris Charles Leclerc og Carlos Sainz ble nummer fire og fem.