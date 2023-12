Bakteppet er at ansatte i svenske Tesla-virksomheter gikk ut i streik 27. oktober. Fagforbundet IF Metall har gått til kamp mot det amerikanske selskapet fordi Tesla nekter å inngå en tariffavtale med forbundet.

Det er ingen som streiker i Transportstyrelsen, men Tesla mener at myndighetsorganet ikke oppfyller sitt oppdrag om å framskaffe registreringsskilter.

Midlertidig tillatelse trukket

Det skyldes igjen at fagforbundene i Postnord i sympati med IF Metall blokkerer post og pakker til Tesla. Reglene til Transportstyrelsen sier at nye bilskilt bare kan utleveres av Postnord.

Norrköpings tingrett besluttet først at Tesla skulle få midlertidig tillatelse til å hente ut registreringsskilt direkte fra produsenten, men denne beslutningen ble påklaget av Transportstyrelsen.

I Göta hovrätt ble tillatelsen onsdag følgelig trukket tilbake.

Vil ikke hente avfall

Onsdag kunngjorde fagforbundet Transport at all henting av avfall ved alle Teslas elleve anlegg i landet blir blokkert fra julaften.

Også nordiske fagforbund støtter opp, og både i norske, danske og finske havner skal lossing av Tesla-biler blokkeres.

Tesla vil av prinsipp ikke undertegne tariffavtale med IF Metall, og Tesla-eier Elon Musk har gjort det klart at han er motstander av fagforeninger.

IF Metall har anklaget Tesla for streikebryteri siden ledelsen har hentet inn andre arbeidere for å holde virksomheten i gang på verkstedene.