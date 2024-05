For menneskelig aktivitet truer Ytre Oslofjord aller mest ettersom vi fjerner dyr fra økosystemet gjennom fiske, både fritidsfiske og kommersielt fiskeri, ifølge en ny risikovurdering fra Havforskningsinstituttet.

Hummer er eksempel på en art som er sterkt utsatt for fritidsfiske, mens reker er utsatt innenfor kommersiell fisking.

Bekymret for torsken

Havforskningsinstituttet er likevel mest bekymret for torsken.

– Bunnfisker har dårlig status og spesielt torsken er vi alvorlig bekymret for, sier forsker Johanna Myrseth Aarflot ved Havforskningsinstituttet til VG.

– For torsk – og bunnfisk generelt – er yrkes- og fritidsfiskere likestilt i rapporten vår, det vil si at vi antar de utgjør en like stor trussel og at denne samlet er den største trusselen mot torsken, sier hun.

Vil ha fiskeforbud

MDG tar nå til orde for et omfattende fiskeforbud i Oslofjorden.

– Vi må slutte å fiske den siste fisken i Oslofjorden. Både yrkesfiske og fritidsfiske må stoppe i vernede områder. Man trenger ikke være biolog for å forstå at det ikke blir noe å bygge opp igjen om vi fisker videre på bestander som nesten er borte, sier Ramus Hansson (MDG), som sitter i næringskomiteen på Stortinget.

– Yrkesfiskere som må legge om virksomheten må få kompensasjon og støtte til utvikling av mer miljøvennlige fiskeredskaper som for eksempel reke-ruser, sier han.