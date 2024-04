– Blant det han står anklaget for, er innblanding i planleding av et brannattentat mot et ukrainsk-tilknyttet næringslivslokale i mars 2024, heter det i en uttalelse fra den britiske påtalemyndigheten CPS.

I rettspapirer heter det at 20-åringen var tilknyttet det russiske leiesoldatkompaniet Wagner-gruppen, ifølge det britiske nyhetsbyrået Press Association.

Mannen anklages for å ha organisert og betalt for et brannangrep mot to enheter ved et industrivekstanlegg i Leyton øst i London 20. mars. Brannvesenet rykket ut med 60 slukningsmannskaper for å få bukt med brannen.

To andre er tiltalt for brannangrepet. En fjerde person er siktet for å ha latt seg bestikke av en utenlandsk etterretningstjeneste og for brannstiftelse, mens en femte er siktet for å ikke ha gitt politiet informasjon om terrorhandlinger. Alle fem må møte i retten 10. mai.

– Vi må la den rettslige prosessen gå sin gang, men jeg er dypt bekymret over anklager om at britiske statsborgere har gjort kriminelle handlinger på britisk jord til gode for den russiske stat, skriver Storbritannias utenriksminister David Cameron på X.

Det er første gang noen blir tiltalt i tråd med britiske National Security Act, som trådte i kraft i desember. Den er ment å skulle motarbeide «trusler om fiendtlig aktivitet fra land som retter seg mot Storbritannias demokrati, økonomi og verdier», ifølge den britiske regjeringen.