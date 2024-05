Kristiansand-politikeren som i flere år har sittet i Rød Undoms sentralstyre, melder om beslutningen i et Facebook-innlegg. Der skriver hun også at hun beholder medlemskapet i moderpartiet, skriver Fædrelandsvennen.

– Du kan ikke være leder av et ungdomsparti og oppføre deg som et nett-troll, for så å avfeie det som en spøk når det kritiseres, sier Ayat Majbel Saeid.

Bakgrunnen for beslutningen er et Tiktok-innlegg som RU-leder Amrit Kaur publiserte fredag. Her stemplet hun blant annet statsminister Jonas Gahr Støre, Nato-sjef Jens Stoltenberg og oljefond-sjef Nicolai Tangen som terrorister. Kaur har senere beklaget at hun kalte Støre terrorist og slettet videoen.

Alberte Bekkhus, tidligere leder av Rød Ungdom, opplyste lørdag at hun melder seg ut etter RU-lederens utspill.

– I dag meldte jeg meg med tungt hjerte ut av organisasjonen jeg vokste opp i, skrev Brekkhus på sin åpne Facebook-side.

Flere profilerte Rødt-politikere har også gått ut med sterk kritikk mot RU-lederen. Lørdag skrev tidligere partileder Bjørnar Moxnes på Facebook at han har blitt kontaktet av flere Rødt-folk som teller på knappene om de skal fortsette i partiet eller melde seg ut, skriver NRK.

– Til disse vil jeg si at gårsdagens uttalelser ikke representerer oss, skrev Moxnes.