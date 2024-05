Vesken med mobilene ble funnet inntil en hekk langs Hovlandveien, opplyser politifullmektig André Kvistad Alme til VG. Det var ni telefoner i vesken.

Kvinnene skal ha blitt frastjålet, kontanter, smykker og mobiler.

De to mennene er foreløpig fortsatt på frifot. Alme sier at fornærmede og vitner har beskrevet de to ranerne som mørkkledde, maskerte og lyse i huden.

– De to gjerningsmennene skal ha forsvunnet fra Breidablikk i en bil. Vi er spesielt interessert i tips fra strekningen Råstad via Hovlandveien, sier Alme til NRK. Det var på denne strekningen de fant vesken med mobiltelefonene.